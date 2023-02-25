السعودية اليوم / فريق الصقور السعودية يُقَدِّمُ عروضاً جوية احتفالاً باليوم الوطني الكويتي الـ62



الكويت 5 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

قدَّم فريق الصقور

واستعرض فريق الصقور المكوَّن من سبع طائرات مهاراته في سماء الكويت بعروض مبهرة أظهرت المستوى العالي لقدرات الطيارين السعوديين، وشكلوا لوحات فنية واشتملت على السيفين والنخلة شعار المملكة العربية السعودية وألوان علم دولة الكويت، التي جسَّدت عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.

ويستمر فريق الصقور السعودية الجوية مع طائرات القوة الجوية الكويتية تقديم عروضهما غداً بهذه المناسبة الوطنية التي تشهدها دولة الكويت.

//انتهى//

20:49ت م

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الكويت 5 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسقدَّم فريق الصقور السعودية اليوم عروضاً جوية في سماء دولة الكويت، وذلك خلال مشاركته مع طائرات القوة الجوية الكويتية بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الكويت الـ 62.واستعرض فريق الصقور المكوَّن من سبع طائرات مهاراته في سماء الكويت بعروض مبهرة أظهرت المستوى العالي لقدرات الطيارين السعوديين، وشكلوا لوحات فنية واشتملت على السيفين والنخلة شعار المملكة العربية السعودية وألوان علم دولة الكويت، التي جسَّدت عمق العلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين.ويستمر فريق الصقور السعودية الجوية مع طائرات القوة الجوية الكويتية تقديم عروضهما غداً بهذه المناسبة الوطنية التي تشهدها دولة الكويت.//انتهى//20:49ت م0082

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