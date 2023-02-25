شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدوري السعودي 2022-2023 بعد فوز النصر على ضمك والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حقق الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، الفوز على حساب نظيره نادي ضمك، بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، وذلك ضمن منافسات الجولة الثامنة والعشرون من مباريات الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين

ويحتل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، صدراة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023، وذلك برصيد 43 نقطة.

ويتواجد الفريق الأول لكرة القدم بنادي اتحاد جدة، في المركز الثاني من جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، وذلك برصيد 41 نقطة.

1/ النصر: 43 نقطة

2/ الاتحاد: 41 نقطة

3/ الشباب: 40 نقطة

4/ الهلال: 32 نقطة

5/ التعاون: 31 نقطة

6/ الفتح: 28 نقطة

7/ ضمك: 22 نقطة

8/ الطائي: 22 نقطة

9/ أبها: 22 نقطة

10/ الرائد: 21 نقطة

11/ الفيحاء: 20 نقطة

12/ الاتفاق: 19 نقطة

13/ الوحده: 19 نقطة

14/ الخليج: 16 نقطة

15/ العدالة: 13 نقاط

16/ الباطن: 6 نقاط.

