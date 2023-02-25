شكرا لقرائتكم خبر عن تعليق مثير من رونالدو عقب الهاتريك فى مرمي ضمك بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - حرص النجم البرتغالي كرستيانو رونالدو، مهاجم نادي النصر السعودي، على التعليق عقب تألقه فى مواجهة ضمك بالجولة ال 18 من منافسات دوري روشن السعودي، والتى أنتهت بتفوق العالمي بثلاثية نظيفة وتعزيز موقعه فى الصدارة.

وأعرب رونالدو عن سعادته الكبيرة بهذا الفوز، حيث أوضح أنه سعيد بمواصلة تألقه مع النصر، كما أنه يرغب فى تحقيق المزيد خلال الفترة المقبلة مع الفريق، لمساعدته فى التتويج ببطولة الدوري السعودي.

حيث تألقرونالدو بشكل كبير، بعدما تمكن من تسجيل هاتريك فى مواجهة ضمك الليلة، ليرفع رصيده من الأهداف إلى 9 أهداف، فى سبع مواجهات فقط خاضها اللاعب بصفوف الفريق العالمي.



رقم قياسي جديد لرونالدو مع النصر

وتمكن رونالدو خلال مسيرته الكروية من تسجيل 30 هاتريك فيما قبل أن يتخطي اللاعب عامه الثلاثون، فى الوقت الذي تمكن اللاعب من تسجيل ثاني هاتريك له منذ هذا الحين، بعد أن تجاوز اللاعب ال 30 عاما، ليثبت رونالدو أنه الأفضل دائما، وأنه ما زال لم ينتهي بعد.



ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر

وأنفرد نادي النصر بفوزه الليلة بصدارة الدوري السعودي برصيد 43 نقطة من 18 مباراة، وبفارق نقطتين عن الاتحاد الوصيف برصيد 41 نقطة.

فى حين توقف رصيد ضمك عند النقطة 22، فى المركز السابع من جدول ترتيب المسابقة.