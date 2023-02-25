شكرا لقرائتكم خبر عن النصر يخطط لضم زميل رونالدو في ريال مدريد والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، أن نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، يسعى للتعاقد مع زميل البرتغالي كريستيانو رونالدو، السابق في ريال مدريد، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وانضم رونالدو، في يناير الماضي، إلى صفوف العالمي، في صفقة انتقال حر، بعد أن فسخ تعاقده مع مانشستر يونايتد بالتراضي.

وأكدت شبكة "فوتبول إسبانيا"، أن النصر يسعى للحصول على خدمات الثنائي لوكا مودريتش وسيرجيو راموس، خلال الميركاتو الصيفي المقبل.

وأضافت: "فرص انضمام راموس إلى النصر، قد تكون أكبر من مودريتش، في ظل رغبة النجم الكرواتي في اللعب موسم آخر بقميص الفريق الملكي".

وينتهي تعاقد مودريتش في سانتياجو برنابيو، بنهاية الموسم الجاري، لكن هناك رغبة مشتركة مع مسؤولي ريال مدريد، في التجديد لموسم آخر.

أما بالنسبة للمدافع الإسباني، فلم يتضح بعد مستقبله في حديقة الأمراء، حيث ينتهي عقده في يونيو المقبل، ولم يفاتحه أحد في التجديد حتى الآن.