شكرا لقرائتكم خبر عن هاتريك رونالدو يقود النصر للفوز على ضمك بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تمكن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي ضمك، وذلك بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، في اللقاء الذي جمع بينهما ضمن منافسات بطولة الدوري السعودي للمحترفين موسم 2022-2023.

واقيمت مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضد نظيره نادي ضمك، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ملخص وأهداف مباراة النصر ضد ضمك

وافتتح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، مهاجم فريق النصر، التسجيل لصالح فريقه في الدقيقة 18 من زمن الشوط الأول عن طريق ركلة جزاء.

وأضاف كريستيانو رونالدو، الهدف الثاني لصالح فريق النصر، وذلك عند الدقيقة 23، لتصبح النتيجة تقدم النصر بهدفين دون رد.

وأختتم النجم البرتغالي، أهداف النصر، بهدف ثالث له "هاتريك" والثالث لفريقه، عند الدقيقة 44، لينتهي الشوط الأول بتقدم النصر بثلاثة أهداف نظيفة.

وحاول لاعبي النصر تسجيل المزيد من الأهداف في الشوط الثاني من اللقاء، حتى تمكن رونالدو من هز شباك ضمك للمرة الرابعة لكن الحكم كان له رأي أخر ليتم إلغائه بداعي التسلل لينتهي اللقاء بفوز النصر بثلاثة أهداف دون رد.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

وبهذا الفوز، رفع النصر رصيده إلى النقطة 43 محتلًا صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بينما تجمد رصيد ضمك عند 22 نقطة محتلًا المركز السابع.