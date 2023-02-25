شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يحقق رقمًا تاريخيًا مع النصر في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - استمر البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، تألقه في منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين.

وحقق رونالدو، رقمًا تاريخيًا جديدًا في دوري روشن السعودي، بعدما أحرز هاتريك في شباك ضمك، وقاد بها الفريق لتحقيق فوز بالجولة الثامنة عشر من دوري روشن السعودي.

وأكدت شبكة "أوبتا للإحصائيات"، أن كريستيانو رونالدو بات أسرع لاعب يسجل 8 أهداف في تاريخ دوري المحترفين السعودي خلال 5 مباريات.

وتابعت: "رونالدو يعد أسرع لاعب ينجح في تسجيل ثلاثيتين (هاتريك) في تاريخ المسابقة، بعدما سجل سوبر هاتريك، من قبل أمام الفتح في الجولة السادسة عشر، حيث قاد العالمي للفوز برباعية دون رد".

ورفع رونالدو رصيده الشخصي مع النصر في دوري روشن السعودي للمحترفين إلى 8 أهداف ليواصل زحفه نحو احتلال رأس القائمة التي يستحوذ عليها زميله تاليسكا برصيد 13 هدفًا.