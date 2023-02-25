شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يسقط أمام الترجي بثنائية نظيفة في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، بنتيجة هدفين دون رد، أمام نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، وذلك في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.

ملخص وأهداف مباراة الزمالك ضد الترجي

واقيمت أحداث مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك ضد نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، على ملعب ستاد رادس بتونس، في تمام الساعة السادسة بتوقيت القاهرة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تمكن اللاعب محمد علي بن حمودة، من التوقيع على أول أهداف المباراة لصالح فريق الترجي الرياضي التونسي، وذلك عند الدقيقة 36 من زمن الشوط الأول، لينتهي بتقدم أصحاب الأرض بهدف نظيف.

وأضاف اللاعب محمد علي بن رمضان، الهدف الثاني في الوقت القاتل من الوقت المحتسب بدل الضائع، لصالح فريق الترجي الرياضي التونسي، لينتهي اللقاء بفوز الترجي بهدفين دون رد.

ترتيب مجموعة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا بعد الخسارة أمام الترجي التونسي

الترجي التونسي 9 نقاط

المريخ 4 نقاط

شباب بلوزداد 3 نقاط

الزمالك نقطة واحدة.