شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة صن داونز في دوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لمواجهة نظيره نادي صن داونز الجنوب إفريقي، وذلك بعد قليل ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.

موعد مباراة الأهلي ضد صن داونز

وتنطلق صافرة بداية أحداث مباراة الأهلي ونظيره صن داونز بعد قليل في تمام الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة في ثالث جولات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

تشكيل الأهلي الرسمي لمواجهة صن داونز

وأعلن المدرب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تشكيل فريقه الرسمي لمواجهة نظيره صن دوانز، حيث جاء كالآتي..

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني ومحمد عبد المنعم وعلي معلول ومحمود متولي.

خط الوسط: مروان عطية وأليو ديانج ومحمد مجدي أفشة وحسين الشحات وأحمد عبد القادر.

خط الهجوم: بيرسي تاو.

بينما يجلس على مقاعد البدلاء كل من..

علي لطفي وخالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم ومحمود كهربا وحمدي فتحي ومحمد شريف وأحمد القندوسي وطاهر محمد طاهر ومحمد أشرف.