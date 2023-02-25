مدارس المملكة تستعد لبدء اختبارات نهاية الفصل الثاني.. غدا

ينتظم ملايين الطلاب والطالبات لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي غداً؛ في مختلف المراحل الدراسية بمناطق المملكة. وأكد مدراء التعليم بالمناطق اكتمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية لتوفير البيئة الملائمة لأداء الاختبارات، مثمنين جهود إدارات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية في الإعداد والتهيئة المبكرة لأداء الاختبارات والانتهاء من أعمالها ومؤكدين أن هناك جولات ميدانية للقيادات التعليمية بنين وبنات، ومشرفي ومشرفات الإدارات ومكاتب التعليم، لمتابعة سير الاختبارات ولدعم زملائهم وزميلاتهم مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات طوال فترة الاختبارات. وأكدت إدارات التعليم أن إدارات الاختبارات والقبول والإشراف التربوي والتوجيه الطلاب والشؤون الصحية المدرسية والأمن والسلامة أعدت خططها الخاصة بالاختبارات لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات وأداء اختباراتهم بكل طمأنينة وارتياح.



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