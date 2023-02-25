4 أيام على انتهاء مهلة إسقاط المركبات المهملة والتالفة

دعت منصة "أبشر" أصحاب المركبات المهملة والتالفة إلى الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط مركباتهم والمتبقي عليها 4 أيام. وكانت المنصة أطلقت بالتعاون مع الإدارة العامة للمرور خدمة إسقاط المركبات، والتي تتيح للمواطنين والمقيمين في مختلف مناطق المملكة الاستفادة من المهلة التصحيحية لإسقاط جميع أنواع المركبات المهملة والتالفة وفق قرار مجلس الوزراء، موضحة أن المهلة التصحيحية تنتهي في الأول من مارس المقبل.



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