

القدس المحتلة 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

نفذ المستوطنون اليوم سلسة من الاعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية.

وأفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيان، أن مجموعات من المستوطنين اعتدت على المزارعين الفلسطينيين غرب مدينة سلفيت، مما أدى لإصابة العديد منهم بجروح، كما استولت قوات الاحتلال الإسرائيلي على مئات الدونمات الزراعية من أراضي بلدة العوجا قرب أريحا، وذلك لتوسيع طرق استيطانية .

وأضافت أن المستوطنين حطموا مركبات الفلسطينيين في المدينة ، وذلك بهدف إجبارهم على ترك أرضهم لاستغلالها لتوسيع المستوطنة المحاذية لأراضي الفلسطينيين في تلك المنطقة، مشيرة إلى أن المستوطنين حرقوا مركبات فلسطينية في قرية بورين بمدينة نابلس شمال الضفة الغربية، واقتلعوا عشرات أشجار الزيتون في بلدة سلود شرق رام الله .

// انتهى //

19:08ت م

0080





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستوطنون يعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم في الضفة الغربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.