السعودية اليوم / زلزال بقوة 6,1 درجات يضرب جزيرة هوكايدو اليابانية



طوكيو 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6,1 درجات على مقياس ريختر اليوم جزيرة هوكايدو في شمال اليابان .

وأفاد المعهد الأميركي للجيوفيزياء في بيان ، أن الزلزال تأثرت به المدن الساحلية من دون أن يؤدي إلى توجيه تحذير من وقوع تسونامي .

وأضاف أنه تم تحديد مركز الزلزال والذي يقع على عمق 42,9 كلم تحت البحر ، مشيراً إلى أن وسائل الإعلام اليابانية لم تتحدث حتى الآن عن وقوع خسائر مادية أو سقوط جرحى .

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19:07ت م

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