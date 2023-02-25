السعودية اليوم / باكستان وأوزبكستان توقعان اتفاقية بقيمة مليار دولار لتعزيز التعاون بين البلدين



إسلام آباد 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

وقعت باكستان وأوزبكستان في ختام الدورة الثامنة للجنة الحكومية المشتركة حول التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني بين البلدين في العاصمة طشقند ، على اتفاقية للتعاون بقيمة مليار دولار .

وقع الاتفاقية عن الجانب الباكستاني وزير المالية إسحاق دار، وعن الجانب الأوزبكي وزير الاستثمار والصناعة والتجارة عزيز كودراتوف.

وأوضح بيان صدر اليوم في إسلام آباد ، أن الجانبين اتفقا على تعزيز التعاون مختلف القطاعات بما في ذلك التجارة والمصارف والصناعات والإنتاج والاستثمار وصناعة النسيج والطاقة والنفط والموارد الطبيعية والنقل والاتصالات والزراعة والسياحة والثقافة، وبحث عقد الاجتماع التاسع للجنة الحكومية الباكستانية - الأوزبكية العام المقبل في إسلام آباد .

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18:57ت م

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