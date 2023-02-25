شكرا لقرائتكم خبر عن نيمار يمهد الطريق أمام ميسي للرحيل إلى الدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أشارت تقارير صحفية كتالونية، أن هناك إتجاه سائد فى الوقت الحالي، لتفضيل عودة نيمار إلى صفوف البلوجرانا فى الصيف، عن التعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، يأتي ذلك فى ظل مماطلة الأخير على توقيع عقود إنضمامه إلى برشلونة، رغم تأكيد اللاعب فى أكثر من مقابلة على العودة.

وأضافت التقارير أن إدارة الفريق تري نيمار أكثر رغبة للعودة إلى برشلونة من ميسي فى الفترة الحالية، مما قد يجعل اللاعب خيارا رائعا للفريق الكتالوني، فى حالة إذا ما تمكن اللاعب من فسخ تعاقده مع الفريق الباريسي.

حيث تشير الأصوات داخل باريس أن الموسم الحالي قد يكون الأخير للنجم البرازيلي نيمار داخل الفريق الفرنسي، ومن ثم سيتم النظر إلى موقفه بعناية شديدة فى نهاية الموسم.

وأكدت بعض المصادر القوية أن الظروف الآن أصبحت ممهدة أمام إنتقال ميسي إلى الهلال السعودي، خاصة إذا ما قام الفريق الكتالوني بإغلاق ملف التعاقد مع اللاعب، إضافة إلى أنه لن يتمكن أحد الأندية الآخري بعد باريس داخل أوروبا، من تحمل راتب ميسي الضخم.



موعد مباراة برشلونة القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي برشلونة نظيره ألميريا غدا الأحد، ضمن منافسات الجولة ال23 من الدوري الإسباني، على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة الثامنة والنصف مساءا بتوقيت مدينة مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن برشلونة يعتلي صدارة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 59 نقطة، فى حين يحل ريال مدريد فى المركز الثاني برصيد 51 نقطة.