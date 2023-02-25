السعودية اليوم / زلزال بقوة 4.3 درجات يضرب ثلاث محافظات عراقية



بغداد 5 شعبان 1444 ه الموافق 25 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 4.3 درجات على مقياس ريختر اليوم قضاء الحضر شمال محافظة نينوى العراقية .

وأفادت هيئة الرصد الزلزالي العراقية في بيان ، أن سكان محافظات نينوى، وأربيل ، ودهوك شعروا بالزلزال بشكل متعاقب دون تسجيل أي خسائر في الأرواح أو أضرار في الممتلكات .

// انتهى //

18:28ت م

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