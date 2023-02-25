السعودية اليوم / قوات الاحتلال تعتقل ثلاثة فلسطينيين في مدينة الخليل



الخليل 05 شعبان,1444 هـ الموافق25 فبراير,2023 م واس

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم، ثلاثة فلسطينيين في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية.

وأفاد نادي الأسير الفلسطيني، أن قوات الاحتلال اعتقلت ثلاثة فلسطينيين من عائلة واحدة في بلدة مسافر يطا جنوب الخليل أثناء وجودهم في أرضهم.

وأكد نادي الأسير أنه وثق اعتقال 400 فلسطيني في مدينة القدس المحتلة، منذ بداية العام الجاري، خلال عمليات الاقتحام الواسعة التي نفذها قوات الاحتلال في المدينة.

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17:58ت م

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