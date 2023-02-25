السعودية اليوم / وزير الصحة من مؤتمر سويسرا : المملكة ملتزمة بالدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى



الرياض 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

شارك معالي وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل أمس ، في المؤتمر الوزاري الخامس لسلامة المرضى في مدينة مونترو السويسرية.

ونوه معاليه في كلمته بالمؤتمر بأهمية الاجتماع في التضامن والتنسيق العالمي، مؤكدًا التزام المملكة بتقديم الدعم الكامل لتعزيز سلامة المرضى محليًّا وعالميَّا، ودعم المبادرات التي تهدف إلى تعزيز حماية المرضى وسلامتهم ، وترّحب بالشراكات واسعة النطاق في التعلم والتدريب والتعليم المتبادل.

وأوضح أن المملكة لعبت على الصعيد العالمي، دورًا فاعلًا في جميع مؤتمرات القمة الوزارية العالمية السابقة، واستضافت القمة الرابعة التي أدت إلى إصدار "إعلان جدة"، كما لعبت المملكة دورًا رئيسًا في تقديم وإقرار العمل العالمي بشأن قرار سلامة المرضى خلال الدورة الثانية والسبعين لجمعية الصحة العالمية.

وأضاف أن من الأمثلة الواضحة على التزام المملكة بأجندة سلامة المرضى العالمية إدخال سلامة المرضى على أجندة مجموعة العشرين لأول مرة خلال رئاسة المملكة للقمة عام 2020 ، كما تم على المستوى الوطني إنشاء المركز السعودي لسلامة المرضى في عام 2017؛ بهدف التركيز على مبادرات سلامة المرضى مع رؤية طويلة الأجل لتحقيق رعاية صحية أكثر أمانًا للجميع، مشيراً إلى أنه في عام 2020، أصبح المركز السعودي لسلامة المرضى مركزًا متعاونًا مع منظمة الصحة العالمية بشأن سياسات واستراتيجيات سلامة المرضى.

وأكد وزير الصحة في ختام كلمته أن المملكة تتخذ موقفًا راسخًا بالتنمية المستدامة والتغطية الصحية الشاملة للجميع، ودعم الجهود العالمية والإقليمية لنقل الحوار العالمي بشأن سلامة المرضى من مرحلة القرار إلى مرحلة التنفيذ .

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17:46ت م

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