السعودية اليوم / 641 ألف طالب وطالبة يؤدون الاختبارات في جميع مدارس جدة ورابغ وخليص غداً



جدة 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

ينتظم 641 ألف طالب وطالبة لأداء اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي غداً؛ في مختلف المراحل الدراسية بجدة ورابغ وخليص.

وأكد المدير العام للتعليم بجدة الدكتور نايف الزارع اكتمال الاستعدادات الفنية والتنظيمية لتوفير البيئة الملائمة لأداء الاختبارات ، مثمناً جهود إدارات المدارس وكوادرها التعليمية والإدارية في الإعداد والتهيئة المبكرة لأداء الاختبارات والانتهاء من أعمالها مؤكداً أن هناك جولات ميدانية للقيادات التعليمية بنين وبنات، ومشرفي ومشرفات الإدارات ومكاتب التعليم، لمتابعة سير الاختبارات ولدعم زملائهم وزميلاتهم مديري ومديرات المدارس والمعلمين والمعلمات طوال فترة الاختبارات.

وأضاف مدير عام تعليم جدة أن إدارات الاختبارات والقبول والإشراف التربوي والتوجيه الطلاب والشؤون الصحية المدرسية والأمن والسلامة أعدت خططها الخاصة بالاختبارات لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب والطالبات وأداء اختباراتهم بكل طمأنينة وارتياح .

وأشاد الزارع بالشراكة الدائمة مع أولياء أمور الطلبة وتعاونهم وتواصلهم مع مدارس أبنائهم لتوفير كل سبل أداء الاختبارات في أجواء آمنة تعينهم على التفوق وتحقيق أفضل النتائج.

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17:29ت م

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