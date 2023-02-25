السعودية اليوم / رئيس مجلس الشورى يشارك في انطلاق أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الـ 34 في بغداد



بغداد 5 شعبان 1444 ه الموافق 25 فبراير 2023 م واس

انطلقت اليوم أعمال مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي بدورته الرابعة والثلاثين، الذي يعقد في العاصمة العراقية بغداد، بمشاركة معالي رئيس مجلس الشورى رئيس وفد المملكة الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ ، ورؤساء مجالس وبرلمانات الدول العربية الأعضاء في الاتحاد، وعددٍ من المنظمات والمؤسسات الإقليمية والدولية.

واستُهلت أعمال المؤتمر الذي يأتي تحت عنوان "الدعم العربي لتعزيز استقرار العراق وسيادته"، بكلمةٍ لمعالي رئيس الاتحاد البرلماني العربي رئيس مجلس النواب العراقي محمد ريكان الحلبوسي بين فيها أن هذا التجمع البرلماني العربي يشكل خطوة مهمة في تعزيز العلاقات بين البلدان العربية.

وأضاف الحلبوسي: "نعي أهميةَ هذه المساندة العربية في المضي قدماً لعراقٍ آمنٍ، وشرق أوسط مستقرٍّ، ووطنٍ عربيٍّ ينمو ويتقدَّم بموازاة حاجات العصر ومتطلبات المرحلة الحالية والمقبلة، كما تنتظر في أعمال المؤتمر الكثيرَ من المخرجات في نقاشاتِه وطروحاتِه لقضايا الأمَّة العربية، ومستجدات الساحتين الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والمهم العاجل".

إلى ذلك أعلن الأمين العام للاتحاد فايز الشوابكة إقرار جدول أعمال المؤتمر ونقل رئاسة الاتحاد من الشعبة البرلمانية البحرينية إلى الشعبة البرلمانية العراقية التي يرأسها رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، كما جرى استعراض الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المؤتمر.

وكان رؤساء المجالس والبرلمانات العربية المشاركون في المؤتمر الرابع الثلاثين للاتحاد البرلماني العربي ببغداد قد عقدوا لقاءهم التشاوري في وقت سابق، جرى خلاله استعراض ومناقشة جدول أعمال المؤتمر، وبحث عدد من الموضوعات المتعلقة بتعزيز التعاون وسبل تعزيز العمل العربي المشترك.

كما عقدت جمعية الأمناء العامين للبرلمانات العربية اجتماعها الدوري الثاني والأربعين في بغداد بحضور معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري نوقش خلالها الموضوعات التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع.

وخلال الاجتماعات المصاحبة للمؤتمر شارك عضو مجلس الشورى عضو اللجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي بندر بن محمد عسيري في الاجتماع الثلاثون والحادي والثلاثون للجنة التنفيذية في الاتحاد البرلماني العربي.

ويضم وفد مجلس الشورى المشارك في المؤتمر الرابع والثلاثين للاتحاد البرلماني العربيّ معالي الأمين العام لمجلس الشورى الأستاذ محمد بن داخل المطيري، وعضو المجلس عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد بندر بن محمد عسيري، وأعضاء المجلس اللواء الركن محمد بن إبراهيم العجاجي، والدكتور محمد بن حسين العشري، والمهندس إبراهيم بن محمد آل دغرير، وعددًا من المسؤولين في المجلس.

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17:27ت م

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