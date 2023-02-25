شكرا لقرائتكم خبر عن مفاجآت في تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الترجي التونسي بدوري أبطال إفريقيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن المدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك المصري، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه به نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي بعد قليل في دوري أبطال إفريقيا.

موعد مباراة الزمالك ضد الترجي التونسي

ويلتقي الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك مع نظيره نادي الترجي الرياضي التونسي، مساء اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة من مباريات دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا موسم 2022-2023.

ويحل فريق الزمالك ضيفًا على حساب نظيره نادي الترجي، في تمام الساعة السادسة مساء بتوقيت القاهرة والسابعة بتوقيت مكة المكرمة على ملعب رادس.

تشكيل الزمالك الرسمي لمواجهة الترجي

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: حمزة المثلوثي ومحمد عبد الغني وحسام عبد المجيد ومحمد عبد الشافي.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا وعمرو السيسي وعمر جابر وأحمد سيد زيزو وشيكابالا.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري.

موقف الفريقين من جدول ترتيب المجموعة

ويحتل الزمالك المركز الرابع والأخير بترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة بعد التعادل مع المريخ والخسارة من شباب بلوزداد، بينما يتصدر الترتيب الترجي التونسي برصيد 6 نقاط من فوزين متتالين على المريخ وشباب بلوزداد.