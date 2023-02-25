شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود هجوم النصر الرسمي لمواجهة ضمك بالدوري السعودي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تفصلنا دقائق قليلة عن انطلاق فعاليات مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ضد نظيره نادي ضمك، وذلك ضمن منافسات الجولة 18 بالدوري السعودي للمحترفين، على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز فى المحالة.

تشكيل النصر الرسمي لمواجهة ضمك

وأعلن المدرب الفرنسي رودي جارسيا، المدير الفني لفريق النصر السعودي، عن تشكيل فريقه الرسمي الذي سيواجه به نظيره نادي ضمك بعد قليل في إطار منافسات دوري روشن السعودي.

حراسة المرمى: نواف العقيدي

خط الدفاع: كونان - عبد الله مادو - عبد الإله العمري - سلطان الغنام.

خط الوسط: عبد الله الخيبري - لويز جوستافو - أيمن يحيى - سامي النجعي - عبد الرحمن غريب

خط الهجوم: كريستيانو رونالدو.

موقف الفريقين من جدول ترتيب الدوري السعودي

ويخوض النصر المباراة محتلا المركز الثاني جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 40 نقطة، بينما يحتل فريق ضمك المركز السابع برصيد 22 نقطة.

