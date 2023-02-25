شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يقود تشكيل النصر أمام ضمك في دوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن الفرنسي رودي جارسيا المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، عن تشكيل فريقه لمواجهة ضمك، ضمن منافسات الجولة الثامنة عشر من بطولة دوري روشن السعودي.

ويلتقي النصر نظيره ضمك، في دوري روشن السعودي، اليوم السبت على أرضية ملعب استاد مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز، لحساب الجولة الثامنة عشر بدوري روشن للمحترفين.

وتقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والسادسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة والنصف بتوقيت أبوظبي.

ويقود البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم الفريق، تشكيل النصر لمواجهة ضمك في اللقاء المرتقب.

وجاء تشكيل النصر كالآتي:

في حراسة المرمى: نواف العقيدي



في خط الدفاع: سلطان الغنام، عبدالاله العمري، عبدالله مادو، جيسلان كونان



في خط الوسط: عبدالله الخيبري، لويس جوستافو، أيمن يحيى، سامي النجعي، عبدالرحمن غريب



في الهجوم: كريستيانو رونالدو

ويحتل النصر المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 40 نقطة، بينما يتواجد ضمك في المركز السابع برصيد 22 نقطة.