شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل جلسة بن نافل مع لاعبي الهلال قبل مواجهة الدحيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - عقد فهد بن نافل رئيس نادي الهلال السعودي، اجتماعًا مع لاعبي الفريق الأول لكرة القدم، قبل مواجهة الدحيل القطري، بدوري أبطال آسيا.

وأكدت تقارير صحفية، أن جلسة بن نافل مع اللاعبين، جاءت عقب نهاية مباراتهم أمام نظيرهم فولاد الإيراني، في ربع نهائي البطولة والتي انتهت بالفوز.

وأكد بن نافل، خلال كلمته للاعبيه على أهمية مواجهة الدحيل للتأهل إلى النهائي والمنافسة على لقب دوري أبطال آسيا، والحفاظ عليه داخل خزائن النادي.

ووجه رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، الشكر للاعبين على الجهد الذي بذلوه خلال الفترة الماضية، وطالبهم بالمزيد من أجل استمرار حصد الألقاب.

ويستعد فريق الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني، لمواجهة نظيره الدحيل القطري بقيادة الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني، مساء يوم غد الأحد، ضمن منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.