شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الهلال يقترب من التواجد أمام الدحيل بدوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية، أن نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، باتت فرصته قوية للتواجد مع الفريق أمام الدحيل القطري، في نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن يلتقي الهلال بقيادة الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني نظيره الدحيل القطري بقيادة الأرجنتيني هيرنان كريسبو، مساء غدٍ في نصف نهائي البطولة.

وأكدت التقارير، أن فرص المحترف البيروفي بصفوف نادي الهلال، أندريه كاريلو قد تزايدت في الانضمام لقائمة ناديه التي ستواجه الدحيل القطري، بنصف نهائي آسيا.

وتابعت: "يأتي ذلك بعد إكمال اللاعب البيروفي برنامجه التأهيلي وخوضه تدريبات اعتياديًا مع فريقه، مساء يوم أمس الجمعة".

وكان الهلال اجتاز عقبة فولاد الإيراني في ربع نهائي البطولة بينما أطاح الدحيل القطري نظيره الشباب السعودي، من نفس الدور.