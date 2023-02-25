شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع لمباراة الهلال ونظيره الدحيل في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواجه الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي نظيره نادي الدحيل القطري مساء يوم الأحد المقبل الموافق السادس والعشرون من شهر فبراير الجاري، وذلك في إطار منافسات دور نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

توقيت مباراة الهلال والدحيل في دوري أبطال آسيا

ويطلق الحكم صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية استاد الثمامه.

-التشكيل المتوقع لمباراة الهلال أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا

تشكيل الدحيل المتوقع أمام الهلال

ومن المتوقع أن يدخل نادي الدحيل المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: صلاح زكريا.

خط الدفاع: يوسف أيمن، هشام الراوي، محمد خالد النعيمي.

خط الوسط: خالد محمود، نام تاي هي، لويز مارتن، فيرنانديز.

الهجوم: المعز علي، مايكل أولونجا، إدميلسون جونيور.

تشكيل الهلال المتوقع أمام الدحيل

ومن المتوقع أن يدخل نادي الهلال بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: عبد الله المعيوف.

الدفاع: حمد اليامي، جانغ هيون سو، علي آل بليهي، ناصر الدوسري.

الوسط: غوستافو كويلار، محمد كنو، سلمان الفرج، سالم الدوسري.

الهجوم: موسى ماريغا، لوسيانو فييتو.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام الدحيل

تذاع أحداث مباراة نادي الهلال أمام نظيره نادي الدحيل في نصف النهائي من خلال شبكة قنوات بي أن سبورتس آسيا، من خلال قناة أبوظبي الرياضية آسيا، وقناة الكأس القطرية، قناة السعودية الرياضية SSC.