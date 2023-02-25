شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الهلال أمام الدحيل في دوري أبطال آسيا والقنوات الناقلة لها والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تأهل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال إلى نصف نهائي دوري أبطال آسيا، وذلك بعدما تمكن من تحقيق الفوز على حساب نظيره نادي فولاد الإيراني وذلك بهدف دون رد، لمواجهة نظيره نادي الدحيل القطري الذي تغلب على نظيره نادي الشباب السعودي بهدفين مقابل هدف.

موعد مباراة الهلال السعودي أمام الدحيل السعودي

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي لمواجهة نظيره نادي الدحيل القطري مساء يوم الأحد الموافق السادس والعشرون من شهر فبراير الجاري، وذلك ضمن منافسات نصف نهائي دوري أبطال آسيا.

ومن المقرر أن تنطلق صافرة بداية أحداث المباراة في تمام الساعة الخامسة مساء بتوقيت القاهرة والساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وذلك على أرضية استاد الثمامه.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال أمام الدحيل

وتنقل أحداث مباراة نادي الهلال أمام نظيره نادي الدحيل في نصف النهائي عبر قنوات بي أن سبورتس آسيا، من خلال قناة أبوظبي الرياضية آسيا، وقناة الكأس القطرية، قناة السعودية الرياضية SSC.

ومن الجدير بالذكر أن هذا الدور يلعب من البطولة بنظام التجمع وتقام المباريات في دولة قطر، وسوف يواجه الفائز من مباراة نصف النهائي فريق أوراوا ريدز الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا.