السعودية اليوم / تعليم الحدود الشمالية ينهي استعداده لاستقبال 100 ألف طالب وطالبة لأداء اختبار الفصل الثاني



عرعر 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

أنهت إدارة التعليم بمنطقة الحدود الشمالية استعداداتها لاستقبال أكثر من 100 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1444 هـ .

وأوضح مدير عام التعليم بالمنطقة عثمان العثمان أن الإدارة أنهت استعداداتها لاستقبال أبنائها الطلاب والطالبات وسط أجواء تربوية آمنة، داعياً أولياء الأمور إلى التكامل مع دور المدرسة، وذلك بتحقيق الأجواء التربوية التي تساعد الطلاب والطالبات على الاستذكار، وتعميق استفادتهم من المقررات الدراسية .

وأضاف أنه تم اعتماد خطة إدارة الإشراف التربوي "بنين و بنات" لمتابعة سير الاختبارات وتحقيق أهدافها التربوية والتعليمية، حيث سيباشر أكثر من 400 مشرف ومشرفة تربويين زياراتهم اليومية لمدارس المنطقة خلال فترة الاختبارات، إلى جانب زيارات قيادات الإداراة ومديري مكاتب التعليم بالمنطقة .

// انتهى //

16:44ت م

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