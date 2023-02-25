السعودية اليوم / تعليم ظهران الجنوب يكمل استعداداته لاختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني



أبها 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

أنهت إدارة التعليم بمحافظة ظهران الجنوب استعداداتها لاستقبال أكثر من 13 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الأول للعام 1444 هـ .

وأوضح مدير التعليم طارق الوادعي أن الإدارة عملت على تهيئة الأجواء التربوية المليئة بالتفاؤل والداعمة للطلاب والطالبات بما يضمن أداءهم للاختبارات بكل يسر وسهولة، مشيراً إلى أن لجان الاختبارات في جميع المدارس والإدارات والأقسام المعنية أكملت جميع استعداداتها، كما تم اعتماد الخطط والبرامج وآليات توزيع اللجان المختصة داخل المدارس ومكتب التعليم بمحافظة الحرجة .

وأكد الوادعي أهمية مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي, وضرورة تطبيق الأدلة التنظيمية للاختبارات وفق ما نصت عليه توجيهات وزارة التعليم .

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16:05ت م

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