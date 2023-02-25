السعودية اليوم / تقني عسير ينظم "معرض كفاءات تقنية" لتوظيف للخريجين



أبهـا 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن طلال بن عبد كالعزيز أمير منطقة عسير، تنظم الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الاثنين المقبل " معرض كفاءات تقنية " لتوظيف خريجي وخريجات منشآت التدريب التقني والمهني بمنطقة عسير، وذلك في مقر الكلية التقنية الثانية بأبها، والكلية التقنية للبنين ببيشة، والكلية التقنية للبنات بمحايل .

وأوضح مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة عسير الدكتور سليمان بن عبد الخالق الحفظي أن المعرض الذي يستهدف خريجي الكليات التقنية بنين وبنات والمعاهد الثانوية الصناعية، يأتي ضمن اهتمامات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للبحث عن فرص وظيفية للخريجين من منسوبيها في سوق العمل لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 م، مشيراً إلى أن المعارض الثلاثة تضم 98 من قطاعات الأعمال والشركات، وعرض أكثر من 2500 وظيفة لخريجي التدريب التقني والمهني، كما سيشهد المعرض توقيع 7 اتفاقيات توظيف، بالإضافة إلى تنفيذ 30 دورة تدريبية للمتقدمين والمتقدمات .

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16:03ت م

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