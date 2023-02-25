شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على رئيس الزمالك القادم خلفا لمرتضي منصور.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تناولت وسائل الإعلام المصرية بشكل كبير خلال الساعات القليلة الماضية، أنباء تعرض المستشار مرتضي منصور رئيس الزمالك، للحبس لمدة شهر على ذمة قضية سب الخطيب رئيس الأهلى، ومسئولي الفريق الأحمر خلال الفترة الماضية عبر قناة نادي الزمالك.

وأكدت التقارير أن القانون الحالي ينص على تولي علاء مقلد، رئاسة نادي الزمالك بشكل مؤقت، كونه أحد أكبر أعضاء الفارس الأبيض الحاليين سنا، على أن تقام إنتخابات آخري فى القريب العاجل لتحسم صاحب مركز الرئيس القادم.

وأشار مرتضي منصور أنه تعرض للمؤامرة من قبل بعض المسئولين، والذين يرغبون بشكل قوي فى إبعاده من الظهور السياسي أو الرياضي، الشئ الذي نجحوا فيه مؤخرًا بالحكم القضائي الذي صدر ضده صباح اليوم، برفض الطعن المقدم منه، فيما يتعلق بأزمته مع الخطيب.

وفى هذا الإطار، سلطت بعض المصادر الضوء داخل نادي الزمالك لإمكانية تولي حازم إمام، نجم الفريق الأبيض السابق، وعضو اتحاد الكرة الحالي مهمة رئاسة الفريق، فى ظل وجود نية واضحة على الترشح بالإنتخابات القادمة.



موعد مباراة الزمالك القادمة

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره الترجي مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا،على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الترجي يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز فى أول جولتين وتحقيق العلامة الكاملة، فى حين يتزيل الزمالك المجموعة برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل وهزيمة واحدة.