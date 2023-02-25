شكرا لقرائتكم خبر عن رامون دياز: خبرات الهلال القارية تؤهلنا لعبور الدحيل في دوري أبطال آسيا والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى الأرجنتيني رامون دياز المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال السعودي، ثقته في قدرة فريقه على عبور الدحيل القطري غدٍ الأحد، والوصول إلى نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال دياز، في المؤتمر التقديمي اليوم السبت المباراة المقرر لها غدٍ الأحد: "هدفنا الحالي هو تجاوز الدحيل والوصول للنهائي. واثقون من قدرتنا على ذلك".

وأضاف "الوصول لهذا الدور يعني أننا تجاوزنا العديد من العقبات، لكن الوصول للنهائي يحتاج للمزيد من العمل، لكننا أيضًا نمتلك فريقًا متمرسًا بالمشاركات القارية والعالمية".

وتابع "لدينا مجموعة جيده وكبيرة من اللاعبين الأجانب الذين يستحقون التواجد في كل المباريات، لكن بالبطولة يتم اختيار 4 فقط، ونملك عدة خيارات مناسبة ومتاحة لهذه المباراة".

واختتم "ينتظرنا لقاء صعب أمام فريق قوي، يجب علينا أن نبذل كل ما لدينا من أجل الفوز والتأهل، وأمر رائع تواجد مدربين أرجنتينيين في نصف النهائي. أنا سعيد جدًا بمقابلة كريسبو، وأتمنى أن نقدم مباراة رائعة للجماهير والمشاهدين. دور الجماهير غدًا مهم، أتمنى تواجدهم لدعمنا ومساندتنا في اللقاء".