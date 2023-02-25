شكرا لقرائتكم خبر عن نجم الدحيل: سنلعب أهم مباراة في تاريخ النادي أمام الهلال والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أبدى لويز مارتن لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، استعداد فريقه لمواجهة الهلال، التي ستقام غدًا الأحد، على إستاد الثمامة، في نصف نهائي بطولة دوري أبطال آسيا.

وقال لويز في المؤتمر الصحفي التقديمي: "الجميع متحمس لخوض مباراة الهلال بعد أن حققنا إنجاز الوصول للدور نصف النهائي، هدفنا الآن بلوغ النهائي لأول مرة أيضًا في تاريخنا".

وأضاف "نعلم تمامًا أننا سنواجه فريقًا قويًا يلعب بشكل مميز، وهذا ما ساهم في حصوله على لقب النسخة الماضية، لكننا جاهزون لخوض هذه المباراة التي تعد الأهم في تاريخ النادي، وهذا حافز لنا لمواصلة العمل من أجل الوصول للنهائي".

وتابع "لا نعلم من سيبدأ المباراة في الهلال، لكن بالطبع سنقوم بدراسة الفريق ومعرفة نقاط قوته وضعفه، لكن قبل ذلك يجب علينا التركيز في أنفسنا من أجل تحقيق بطاقة التأهل للنهائي".

واختتم "رغم أن مهمتنا أمام الهلال صعبة، لكن عازمون على بذل أقصى مجهود لنا داخل الملعب من أجل كتابة تاريخ آخر للنادي في الآسيوية".