شكرا لقرائتكم خبر عن كريسبو: الدحيل لا يهاب الهلال وجاهز لمواجهة دياز والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أكد الأرجنتيني هيرنان كريسبو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الدحيل القطري، صعوبة مباراة فريقه، غدًا الأحد، أمام الهلال السعودي، بنصف نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

وقال كريسبو، في المؤتمر الصحفي التقديمي: "نعلم جيدًا ما ينتظرنا أمام الهلال، سنواجه فريقًا قويًا، لكننا أيضًا فريق كبير ولا نهاب شئ، وسنقوم بكل ما يلزم من أجل تحقيق حلم الوصول للمباراة النهائية".

وأضاف "أنا ورامون دياز مدرب الهلال استطعنا أن نصنع التاريخ بقيادة ريفر بيت الأرجنتيني للتتويج بكأس ليبرتادورويس، وسعيد للغاية لأننا سنقابل بعضنا البعض، لكن هذه المرة ونحن مدربين، هو مدرب يمتلك تاريخًا كبيرًا، وأنا لا زلت في بداية المشوار".

وتابع "إذا أردنا التتويج بالبطولة، فيجب علينا الفوز على حامل اللقب. نعلم أن الهلال هو المرشح للفوز بالبطولة، لأنه يمتلك خبرة كبيرة في النهائيات، ولديه عناصر تقدم مستويات مميزة، وظهر بشكل جيد في النسخة الأخيرة من كأس العالم للأندية".

وأضاف المدرب الأرجنتيني: "لكن لدينا الفرصة للتأهل، وواثق في إمكانيات لاعبي الفريق، وسندخل للمباراة من أجل الفوز".

وعن الغيابات التي ستشهدها مباراة الغد، قال كريسبو: "سنفتقد لخدمات لاعبنا سلطان البريك، أما بالنسبة لبقية اللاعبين سأقابل الجهاز الطبي للفريق لكي يحدد لي الحالة الصحية لجميع اللاعبين".