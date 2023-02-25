شكرا لقرائتكم خبر عن ميسي يرد على أنباء إقترابه من الهلال السعودي.. مفاجأة كبرى والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية، حول اقتراب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، من الانتقال إلى صفوف نادي الهلال السعودي.

موقف ميسي من الانتقال إلى الهلال السعودي

ورد ميسي، على أنباء اقترابه من الانتقال إلى صفوف فريق الهلال السعودي بالفترة المقبلة، خاصة بعد اقتراب انتهاء تعاقده مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، يوم 30 يونيو من عام 2023.

ومع تعثر مفاوضات التجديد مع الفريق الباريسي، قدّم نادي الهلال، عرضًا رسميًا إلى الأسطورة الأرجنتينية؛ لضمه إلى صفوفه، في الصيف القادم، مقابل 400 مليون يورو "1.6 مليار ريال سعودي"، في الموسم الرياضي الواحد.

وفي هذا السياق.. كشف أسطورة الكرة الأرجنتينية الأسبق ماريو كيمبس، عن كواليس لقاء جمعه مع ميسي، في العاصمة الفرنسية "باريس"؛ حيث سأله عن مستقبله.

وكيمبس توّج بلقب كأس العالم، مع منتخب الأرجنتين الأول لكرة القدم، عام 1978؛ كما حصل على لقب هداف البطولة، برصيد 6 أهداف.

وقال ماريو في تصريحات لبرنامج "الشيرينجيتو": "سألت ميسي عند لقائي به في باريس؛ عن حقيقة انتقاله إلى المملكة العربية السعودية، أو الولايات المتحدة الأمريكية".

وأعلن كيمبس، أن ميسي أبلغه بـ "الحرف الواحد"، أنه استبعد فكرة الانتقال إلى السعودية أو أمريكا؛ حيث قرر البقاء في الملاعب الأوروبية، خلال الفترة القادمة.

وشدد ماريو كيمبس، على أن ليو يرغب في المنافسة على أعلى مستوى، حتى يصل إلى كوبا أمريكا 2024، وهو في جاهزية بدنية وفنية؛ ولذلك.. قرر البقاء في أوروبا.

