شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد حكم مباراة النصر أمام ضمك بدوري روشن والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - قررت لجنة الحكام بالاتحاد السعودي لكرة القدم، تعيين طاقم تحكيم محلي لمباراة ضمك والنصر، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

ومن المقرر أن يلتقي النصر نظيره ضمك، مساء اليوم السبت في ختام جولة يوم التأسيس من دوري روشن للمحترفين، التي يحتضنها ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في أبها.

ويتكون الطاقم التحكيمي من خالد الطريس (حكم الساحة)، ويساعده فيصل القحطاني وحسن آل سلام، ومعهم محمد البريدي (حكم رابع)، على أن يكون محمد الهويش حكما لتقنية الفيديو، ويعاونه سامي العرفج.

ويتولى تحكيم مباراة الباطن والاتفاق، المقررة عصر اليوم في مدينة حفر الباطن، طاقم سعودي مكون من:

أحمد الرميخاني (حكم الساحة) ومعه المساعدان عمر الجمل ومحمد وزي، والحكم الرابع عبد الله الحربي، فيما يتولى شكري الحنفوش تقنية الفيديو، ومعه سعيد آل مهدي.