شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يوجه ضربة قاضية إلى يوفنتوس والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يخضع نادي يوفنتوس الإيطالي، للتحقيق بتهمة تضخيم مكاسبه الرأسمالية، وتضليل البورصة عن طريق التلاعب في الصفقات، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأكدت "توتو ميركاتو" الإيطالية، أن النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، بات مستعدًا للشهادة ضد ناديه السابق يوفنتوس أمام القضاء.

وتابعت: "يأتي ذلك بعد العثور على وثيقة سرية تتضمن أجوره المعلقة، التي وقع عليها المدير الرياضي السابق للبيانكونيري، فابيو باراتيتشي".

وأشارت الشبكة إلى أن الوثيقة ليست موقعة من قبل رونالدو؛ لأنه لم يحصل أبدا على الـ19 مليون يورو المدونة في المستند.

وأوضحت أن نجم النصر السعودي حريص على استرداد أمواله، لذا أبلغ المدعي العام في تورينو بأنه مستعد للشهادة، وينتظر الاتصال به من قبل القضاء الإيطالي.

وأضافت: "لا يعد رونالدو مضطرًا للذهاب إلى إيطاليا من أجل الإدلاء بشهادته، حيث يمكنه تقديمها من خلال الإنابة القضائية، أثناء تواجده في السعودية".

وكشفت الشبكة أن رونالدو قد يصبح مدعيًا مدنيًا ضد يوفنتوس أمام القضاء، من أجل الحصول على أمواله المؤجلة، والتي وصلت الآن إلى 28 مليون يورو (رواتب تبلغ 19 مليون يورو، بالإضافة إلى الرسوم والعمولات).