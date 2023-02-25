شكرا لقرائتكم خبر عن موقف رينارد من الرحيل عن منتخب السعودية.. طالع التفاصيل والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - تداولت العديد من التقارير الصحفية خلال الفترة الماضية حول اقتراب رحيل المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، المدير الفني للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم.

أول رد من رينارد على أنباء رحيله عن السعودية

ورد المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، على عرض الاتحاد الإيراني، بشكل رسمي، الذي يأمل في التعاقد معه خلال الفترة المقبلة لتولي قيادة منتخب إيران بالفترة القادمة.

رينارد تولى تدريب منتخب السعودية، في يوليو 2019، حيث قاد الأخضر السعودي لبطولة كأس العالم قطر 2022 الماصية والتي استضافتها الدوحة، خلال شهري نوفمبر وديسمبر من العام الماضي.

وجدد المدير الفني الفرنسي، عقده مع الاتحاد السعودي؛ ليستمر في قيادة المنتخب الوطني، حتى بطولة كأس آسيا 2027، والتي تستضيفها المملكة.

وأعلن الإعلامي الرياضي الإيراني داوود إیکدري، استمرار رينارد مع منتخب السعودية، في الفترة القادمة.

وكشف إيكدري عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، عن رفض المدير الفني الفرنسي، عرض الاتحاد الإيراني؛ لتدريب المنتخب الأول.

وأشار الإعلامي الإيراني، إلى أن الاتحاد المحلي للعبة، فتح خط مفاوضات مع المدير الفني الإسباني باكو خيمينيز، لقيادة المنتخب؛ بعد قرار هيرفي رينارد.