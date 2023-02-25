السعودية اليوم / تعليم نجران يكمل استعداداته لاستقبال 116 ألف طالب وطالبة لأداء الاختبارات



نجران 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

أكملت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران استعداداتها لاستقبال 116 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1444هـ، وسط إجراءات واستعدادات فنية وتنظيمية لإدارة ومكاتب ومدارس تعليم المنطقة.

وأكد المدير العام للتعليم بالمنطقة فهد بن صالح عقالا أن الإدارة أكملت استعداداتها لاستقبال الطلاب الطالبات لأداء الاختبارات، حيث أتمت إدارة الاختبارات والقبول كل ما يتعلق بآلية الاختبارات، وكذلك إبلاغ التعليمات للمدارس بضرورة الاطلاع والتقيد بما جاء في دليل نظم وتعليمات الاختبارات، مبيناً أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية وللمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكاتب التعليم بالمنطقة.

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15:57ت م

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