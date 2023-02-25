

الرياض 5 شعبان 1444 الموافق 25 فبراير 2023 واس

يؤدي أكثر من ٩٠٠ ألف طالب وطالبة ( من الصف الثالث الابتدائي وحتى الصف الثالث الثانوي ) بالإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض يوم غدٍ الأحد اختبارات نهاية الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي ١٤٤٤هـ .

وتبدأ الاختبارات التحريرية لجميع المراحل الساعة الـ7 صباحاً، وتجرى اختبارات الغائبين بعذر للمرحلتين الابتدائية والمتوسطة ونظام المقررات في الأسبوع الأول من الفصل الدراسي الثالث 20 / 8 / 1444هـ.

وأكد المتحدث الرسمي للإدارة العامة لتعليم بمنطقة الرياض، عبد السلام الثميري أن جميع الإدارات المعنية ومكاتب التعليم قد أكملت استعداداتها لانطلاقة الاختبارات التحريرية وتهيئة كل سبل الراحة للطلاب والطالبات والطواقم الإدارية والتعليمية في المدارس؛ مبينا أن ١٥٠٠ مشرف ومشرفة سيتابعون سير وأداء الاختبارات ميدانياً من خلال الزيارات الإشرافية الخاصة بالاختبارات.

وأشار الثميري إلى أن إدارة التوجيه الطلابي بنين وبنات قد خصصت أرقاماً لتقديم خدمة الاستشارات الهاتفية الخاصة بالاختبارات خلال الفترة من يوم الأحد إلى الخميس من ٦-١٠/ ٨/ ١٤٤٤هـ على الأرقام التالية : بنين (٠٥٥٣٠٦٠١٩٦) و (٠٥٠٧٠٩٧٠٤٠) وبنات : (٠١١٤٠٩٣٢٩٨) و (٠٥٤٤٦٨٥١٥٣) للفترتين الصباحية من ٩ الى ١ ظهرا والمسائية خلال الواتساب إلى ٩ مساء ً .

وبيّن أن رصد الدرجات وتدقيقها في نظام نور واستخراج النتائج وكشوف الدرجات سيكون قبل نهاية دوام يوم الخميس 10 / 8 / 1444هـ.

//انتهى//

15:33ت م

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كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / "تعليم الرياض" ينهي استعداداته لتأدية أكثر من ٩٠٠ ألف طالب وطالبة اختبارات الفصل الثاني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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