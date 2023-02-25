

نجران 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمنطقة نجران ممثلةً في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي، خدمة الهاتف الاستشاري لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية للطلاب وأولياء أمورهم خلال فترة اختبارات الفصل الدراسي الثاني للعام الجاري.

وأوضحت الإدارة أن فريق من المختصين في إدارة التوجيه والإرشاد الطلابي سيقومون بالرد على جميع الاستفسارات طوال فترة الاختبارات خلال أيام الأسبوع من يوم الأحد حتى يوم الأربعاء من الساعة الـ 8 صباحاً إلى الساعة الـ 12 ظهراً، على الرقم (0175231019)، مشيرةً إلى أن الخدمة تهدف إلى تلقي استفسارات وتساؤلات الطلاب وأولياء أمورهم، وتهيئة الأجواء التعليمية الملائمة لهم أثناء فترة الاختبارات.

// انتهى //

13:33ت م

0042





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / تعليم نجران يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.