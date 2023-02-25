السعودية اليوم / تعليم سراة عبيدة ينهي استعداده لاستقبال 19 ألف طالب وطالبة لأداء اختبار الفصل الثاني



أبها 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

‫ أنهت إدارة التعليم بمحافظة سراة عبيدة استعداداتها لاستقبال أكثر من 19 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل الدراسية لبدء الاختبارات النهائية للفصل الدراسي الثاني للعام 1444 هـ .

وأوضح مدير التعليم الدكتور حسن العلكمي أنه جرى تشكيل لجان لمتابعة سير الاختبارات واعتماد خطة للزيارات الميدانية لجميع القيادات التعليمية والإشرافية وللمشرفين والمشرفات في الإدارة ومكتب التعليم بمركز الفرشة بتهامة قحطان، مؤكداً أهمية مراعاة الفروق الفردية وشمولية الأسئلة للمنهج الدراسي.

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13:20ت م

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