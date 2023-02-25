السعودية اليوم / خادم الحرمين الشريفين يهنئ أمير دولة الكويت بذكرى اليوم الوطني لبلاده



الرياض 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، لصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لسموه، ولحكومة وشعب دولة الكويت الشقيق اطراد التقدم والازدهار.

وأشاد - أيده الله - بالعلاقات المتميزة التي تربط البلدين الشقيقين، والتي يحرص الجميع على تنميتها في المجالات كافة.

// انتهى //

13:08ت م

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