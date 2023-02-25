شكرا لقرائتكم خبر عن حبس رئيس الزمالك وعزله قبل موقعة الترجي.. تفاصيل نارية والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشفت تقارير صحفية، عن قرار المحكمة القضائية بعقوبة الحبس على مرتضي منصور، رئيس نادي الزمالك، وفقا لشكوي رئيس الأهلي محمود الخطيب، بتهمة التعدي على مسئولي الأحمر بالسباب والقذف الجماعي عبر قناة ناديه.

وأعلن المستشار مرتضي منصور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أن الخطيب قد انتصر عليه للمرة الأولي، بعد أن تم إقرار عقوبة الحبس عليه وإبعاده عن المشهد السياسي والرياضي.

وأضاف منصور عبر صفحته أن جماهير الزمالك أدركت الآن، السبب فى عدم خوضه أي معترك سياسي فى الفترة الماضية، لرغبة الجميع فى إسكاته وإبعاده عن المشهد بصورة كبيرة.

فى الوقت الذي تمني منصور التوفيق للفارس الأبيض فى مواجهاته الليلة، أمام الترجي ومواصلة الإنتصارات فى الفترة القادمة، الشئ الذي قد يساهم فى عودة الفريق إلى مكانه الطبيعي من جديد.



موعد مباراة الزمالك والترجي

ومن المقرر أن يلاقي نادي الزمالك نظيره الترجي مساء اليوم السبت، ضمن الجولة الثالثة من منافسات المجموعة الرابعة لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا،على أن تقام المباراة فى تمام الساعة السادسة مساءا بتوقيت القاهرة، والساعة السابعة مساءا بتوقيت مكة المكرمة.

الجدير بالذكر أن الترجي يعتلي صدارة هذه المجموعة برصيد 6 نقاط، بعد الفوز فى أول جولتين وتحقيق العلامة الكاملة، فى حين يتزيل الزمالك المجموعة برصيد نقطة واحدة، جمعها من تعادل وهزيمة واحدة.