السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتوفير الرعاية الصحية الأولية والمياه لنازحي محافظة صعدة في مديرية رازح



الرياض 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لتوفير الرعاية الصحية الأولية والمياه لنازحي محافظة صعدة في مديرية رازح، يستفيد منها 1.427 فرداً, وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية تأمين الأدوية والمستلزمات الطبية ،وتشغيل العيادات الطبية المتنقلة، والتخلص من النفايات الطبية والحفاظ على البيئة، وتوفير مياه بكيمات كافية للنازحين وتوزيع أوعية حفظ المياه على الأسر المستفيدة، وذلك بهدف إنقاذ الحياة والمحافظة على استمرارها والحد من انتشار الأمراض والأوبئة، وتأمين الخدمات الصحية الطارئة للنازحين في المناطق المحررة بمحافظة صعدة، وإنقاذ والحفاظ على حياة النازحين والمجتمعات المضيفة، من خلال نهج متكامل لتطوير الرعاية الصحية لبعض المديريات بمحافظة صعدة وتوطينها.

وتأتي الاتفاقية ضمن الجهود الحثيثة المبذولة من المملكة ممثلة بالمركز لتحسين الوضع الصحي وخدمة المرضى والمصابين في مختلف المحافظات اليمنية بدون تمييز.

// انتهى //

12:16ت م

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