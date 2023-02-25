السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية للنساء في الصومال



الرياض 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول اتفاقية تعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لتحسين الوصول إلى خدمات الصحة الإنجابية للنساء والفتيات النازحات والمستضعفات في جمهورية الصومال الفيدرالية، يستفيد منها 88.906 أفراد بشكل مباشر و 3.993.906 أفراد غير مباشر, وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.

وتهدف الاتفاقية إلى الحد من وفيات الأطفال عن طريق تأمين خدمات الصحة الإنجابية للنساء الحوامل والفتيات في الصومال عبر تشغيل 13 مركزا للصحة الإنجابية في مناطق مختارة ، وتجهيز غرف العمليات بالأجهزة والمعدات الطبية الضرورية لإجراء العمليات الجراحية، وتوفير الأدوية اللازمة للنساء الحوامل خلال فترة الحمل لعلاج جميع المضاعفات المحتملة، وتوفير الميزانيات اللازمة لفرق التقصي والتثقيف الصحي، ودفع رواتب الكوادر الطبية العاملة في المراكز الصحية، وإقامة 3 مخيمات جراحية لمرضى الناسور الصحي.

وتأتي هذه الاتفاقية المقدمة من المملكة ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة لتعزير القطاع الصحي والعناية بصحة النساء والأطفال في الصومال.

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11:51ت م

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