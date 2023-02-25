السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة تعزيز الأمن الإنساني



الرياض 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اليوم اتفاقية تعاون مشترك مع منظمة تعزيز الأمن الإنساني، حيث وقع الاتفاقية مساعد المشرف العام للعمليات والبرامج المهندس أحمد بن علي البيز ورئيس المنظمة السفير توماس لوفرينيتش، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.

وسيجري بموجب الاتفاقية تعزيز المشاركة بين الجانبين في الأنشطة والمؤتمرات والندوات والمعارض والفعاليات وورش العمل العلمية.

ويأتي ذلك في إطار سعي مركز الملك سلمان للإغاثة لتعزيز التنسيق والتفاهم المشترك مع المؤسسات الإنسانية المحلية والإقليمية والدولية وتطوير آليات العمل الإنساني.

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11:49ت م

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