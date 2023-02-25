السعودية اليوم / انطلاق فعاليات مؤتمر نظم القلب الخليجي الخامس بجدة



جدة 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

انطلقت أمس فعاليات مؤتمر نظم القلب الخليجي الخامس بجدة, الذي يستعرض على مدى يومين أحدث المستجدات في أمراض كهرباء القلب سواء من عمليات أو تقنيات جديدة أو تشخيص الأمراض بالطرق الحديثة, بمشاركة 70 طبيباً من جميع أنحاء العالم.

وأوضح رئيس المؤتمر رئيس قسم قلب البالغين بجامعة الملك عبدالعزيز رئيس الجمعية

كما أقُيم على هامش المؤتمر فعالية (نبضة 3) التي تهدف إلى نشر التوعية والتثقيف بأمراض القلب المختلفة بغرض الوقاية منها, وذلك من خلال الندوات التعريفية بمشاكل ومضار التدخين والسمنة, بالإضافة إلى العلاج الوقائي من جميع الأمراض التي قد تؤدى لأمراض القلب مثل السكر وارتفاع الضغط وزيادة نسبة الدهون.

// انتهى //

11:49ت م

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جدة 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسانطلقت أمس فعاليات مؤتمر نظم القلب الخليجي الخامس بجدة, الذي يستعرض على مدى يومين أحدث المستجدات في أمراض كهرباء القلب سواء من عمليات أو تقنيات جديدة أو تشخيص الأمراض بالطرق الحديثة, بمشاركة 70 طبيباً من جميع أنحاء العالم.وأوضح رئيس المؤتمر رئيس قسم قلب البالغين بجامعة الملك عبدالعزيز رئيس الجمعية السعودية لنظم القلب الدكتور نعيم الشعيبي أن مؤتمر هذا العام, شهد عرض مباشر لعمليتين نوعيتين، إحداهما من مستشفى الملك فهد بجدة والأخرى من مركز الأمير سلطان بالرياض وهي عمليات تتم بطرق حديثة وتقنيات لم يمر على استخدامها أكثر من عام.كما أقُيم على هامش المؤتمر فعالية (نبضة 3) التي تهدف إلى نشر التوعية والتثقيف بأمراض القلب المختلفة بغرض الوقاية منها, وذلك من خلال الندوات التعريفية بمشاكل ومضار التدخين والسمنة, بالإضافة إلى العلاج الوقائي من جميع الأمراض التي قد تؤدى لأمراض القلب مثل السكر وارتفاع الضغط وزيادة نسبة الدهون.// انتهى //11:49ت م0024

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