السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية مشتركة لدعم مستشفى جعفر بن عوف بالسودان



الرياض 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لدعم مستشفى جعفر بن عوف بمدينة الخرطوم في جمهورية السودان، من خلال تأمين الأجهزة الطبية المخصصة للعناية المكثفة ووحدة القلب، يستفيد منها أكثر من 72 ألف فرد، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.

ويأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة العربية

// انتهى //

11:46ت م

0023



الرياض 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واسوقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس الأول, اتفاقية تعاون مشتركة مع إحدى مؤسسات المجتمع المدني، لدعم مستشفى جعفر بن عوف بمدينة الخرطوم في جمهورية السودان، من خلال تأمين الأجهزة الطبية المخصصة للعناية المكثفة ووحدة القلب، يستفيد منها أكثر من 72 ألف فرد، وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث.ويأتي المشروع استمرارا لجهود المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة في تقديم المساعدات الطبية الضرورية ورفع كفاءة المنشآت الصحية بالدول ذات الاحتياج.// انتهى //11:46ت م0023

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