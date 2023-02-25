السعودية اليوم / مركز الملك سلمان للإغاثة يوقع اتفاقية لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز



الرياض 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

وقع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية اتفاقية تعاون مشترك مع الجمعية الدولية لرعاية ضحايا الحروب والكوارث، لتشغيل مركز الأطراف الصناعية وإعادة التأهيل في محافظة تعز، يستفيد منها 3.956 فرداً, وذلك على هامش منتدى الرياض الدولي الإنساني الثالث المنعقد بالرياض.

وأوضح مدير إدارة المساعدات الطبية والبيئية بالمركز الدكتور عبدالله بن صالح المعلم في تصريح صحفي أنه سيتم خلال المشروع تقديم خدمات التأهيل الجسدي لذوي الاحتياجات الخاصة ومتابعتهم والاستفادة منهم في خدمة المجتمع، والتشخيص وتحديد الخدمة العلاجية لكل مريض على حدة، وتركيب الأطراف الصناعية بأنواعها، وتوفير خدمة إعادة التأهيل الوظيفي للأطراف الصناعية وصيانتها ومتابعة المرضى المستمرة، ورفع قدرات الكادر الطبي والفني مهنيا وعلميا وتهيئته للتعامل مع الحالات النوعية، والحد من هجرة الكوادر الطبية والفنية المتخصصة.

وتأتي هذه الاتفاقيات امتدادا للمشاريع الإنسانية والإغاثية التي تقدمها المملكة ممثلة بالمركز لرفع إمكانات القطاع الصحي باليمن والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

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11:46ت م

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