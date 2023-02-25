السعودية اليوم / زلزال بقوة 6.1 درجات يضرب شبه جزيرة كامتشاتكا في روسيا



موسكو 05 شعبان 1444 هـ الموافق 25 فبراير 2023 م واس

ضرب زلزال بلغت قوته 6.1 درجات على مقياس ريختر اليوم شبه جزيرة كامتشاتكا الواقعة في أقصى شرق روسيا.

وأفادت أكاديمية العلوم الروسية في كامتشاتكا، أن الزلزال وقع في المحيط الهادئ قبالة الساحل في جنوب شبه الجزيرة وعلى بعد 170 كم من مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي.

ولم تصدر تحذيرات من احتمال حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

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11:38ت م

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